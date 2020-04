Planisphère : 30 – MEGAMIX // 30.4.20

Bienvenue dans Planisphère, l’émission expé de Radio Campus Paris ! Un jeudi par mois de 22h à minuit, on vous fait écouter des pépites perchées et planantes en explorant un sujet lié aux musiques expérimentales.

Bientôt deux mois que l’on ne peut plus vraiment sortir de chez soi. Impossible de s’enivrer les oreilles avec des concerts dans des salles obscures. Impossible d’aller danser toute la nuit sur des kicks et des subs vibrants. Impossible de s’extasier devant des films perchés accompagnés des musiques étranges que l’on adore chez Planisphère.

Le confinement a donné un coup d’accélérateur à la mise en place du télétravail en France pour des millions de Français. Niveau musique, le virus a stimulé la créativité des acteurs des différentes scènes musicales de notre pays et du monde entier. De nombreux lives et DJ-sets de toutes sortes ont vu le jour, des webinaires et répétitions à distance se sont organisés. Planisphère aussi s’est lancé dans une existence numérique via une nouvelle page Youtube sur laquelle vous pouvez retrouver tous nos reportages, portraits d’artistes et capsules réalisés dans nos précédentes émissions.

Pour cette dernière émission dans nos home studios respectifs, nous vous avons préparé un MEGAMIX. Le concept est simple : pour explorer l’esthétique expérimentale chère à Planisphère, nos artistes Fichon, Enzym, Oreijän et Prōtokol ont pris chacun à leur tour les rênes de notre radio préférée. Le résultat est éclectique : deux heures de musique dans des univers et styles bien différents.

Animation & réalisation : Luc Bydon Avec : Fichon, Enzym, Oreijän & Prōtokol.

Tracklist :

Part I : Fichon

Part II : Prōtokol

Part III : Enzym

Part IV : Oreijän

Le prochain round aura lieu le 28 mai, toujours à 22h, toujours sur le 93.9 FM.