Planisphère : 28 – Daniel Lopatin // 5.3.20

Pour notre premier focus artiste, nous allons plonger dans la discographie de Daniel Lopatin, plus connu sous le pseudonyme Oneohtrix Point Never. Entre ambient, drone et noise, l’artiste basé à Brooklyn a également exploré d’autres styles, comme la vaporwave dont il est l’un des pères cachés. Aujourd’hui signé chez le label londonien Warp, Daniel Lopatin ne cesse de composer et de nous surprendre. Si son premier compagnon, le Juno 60, semble désormais lointain, son obsession pour le consumérisme reste intacte et accapare une grande partie des sujets abordés lors de ses différents albums. Albums, DVDs, compilations, mixtapes, collaborations, bandes originales – ses sorties sont trop nombreuses pour tout aborder en deux heures. Passion oblige, nous nous attaquons tout de même à cette tâche impossible et vous proposerons un large panel de morceaux pour découvrir ou redécouvrir « OPN ».

Animation : Matthieu Turcq Réalisation : Luc Bydon Avec : Philipp Fischer Portrait : Louis Pierre-Lacouture.

