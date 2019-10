Planisphère : 23 – Comebacks // 17.10.19

Bienvenue dans Planisphère, l’émission expé de Radio Campus Paris ! Un jeudi par mois de 22h à minuit, on vous fait écouter des pépites perchées et planantes en explorant un sujet lié aux musiques expérimentales.

Ce soir, on fête le retour sur les ondes de notre équipe de choc, après une intersaison de mixes d’invités. Pour utiliser un grand mot, on fait notre « comeback ». Fourbes comme on est, on profite de l’occasion pour parler de ce concept un peu fourre-tout qu’est le comeback. Aussi au programme, un reportage sur la 8e édition du Crak Festival qui avait lieu du 26 au 28 septembre à l’Eglise Saint-Merry.

Animation & réalisation : Philipp Fischer Avec : Luc Bydon, Matthieu Turcq, Jacques Bouillié, Mickaël Bernard Reportage : Philipp Fischer ; enregistrements des concerts par Viziradio.

Tracklist :

My Bloody Valentine – Only Shallow (Loveless, 1991, Creation)

Dissection – Nights Blood (Live)

Slowdive – Souvlaki Space Station (Souvlaki, 1993, Creation)

The Brian Jonestown Massacre – Face Down on the Moon (Aufheben, 2012, A)

Spiritual Rockers – Fireland (10″ single, 2018, Trigram)

Swans – Eden Prison (My Father Will Guide Me up a Rope to the Sky, 2010, Young God)

Stereolab – Les Yper Sound (Emperor Tomato Ketchup, 1996, Duophonic)

Scott Fagan – Crying (South Atlantic Blues, 1968/2015, ATCO/Saint Cecilia Knows)



Reportage : Crak Festival #8 à l’Eglise Saint-Merry



Christophe – Les vestiges du chaos (Les vestiges du chaos, 2016, Universal)

Jai Paul – Str8t Outta Mumbai (Leak 04-13 (Bait Ones), 2013/2019, self-released)

D.A.F. – Ich bin tot (Fünfzehn neue D.A.F.-Lieder, 2003, Superstar)

British Murder Boys – Fist (Fist/Splinter 12″, 2004, Downwards)

Aphex Twin – 4 bit 9d api+e+6 [126.26] (Syro, 2014, Warp)

Telefon Tel Aviv – i dream of it often: (Dreams Are Not Enough, 2019, Ghostly International)

David Bowie – Blackstar (Blackstar, 2016, ISO/RCA)

Dans la prochaine émission le 14 novembre, on parlera de bandes originales. Cinéma, théâtre, jeu vidéo : qu’est-ce qui rend mémorables les sons qui accompagnent du visuel ? Le 31 octobre, nous fêterons la sortie de l’EP Verônica Marte: Um Mistério no Planisfério de l’artiste brésilien a-kura au Zorba, plus d’infos par ici.

L’agenda expé du mois