Planisphère : 18 – Le saxophone // 04.04.19

Bienvenue dans Planisphère, l’émission expé de Radio Campus Paris ! Un jeudi par mois de 22h à minuit, on vous fait écouter des pépites perchées et planantes en explorant un sujet lié aux musiques expérimentales.

Un Sax on the Beach s’il-vous-plaît ! Des rugissements d’Ornette Coleman au jeu hachuré de Joe McPhee, le saxophone est l’outil d’expression pour nombre de jazzeux aventureux. Dans d’autres styles aussi, le pseudo-cuivre ne cesse d’être trituré et exploité de manière inouïe. Nous plongeons dans son monde avec en invité le grand Etienne Jaumet qui nous parlera de sa pratique de saxophoniste.

Animation : Philipp Fischer Réalisation : Luc Bydon Interview : Matthieu Turcq

8 regards obliques est disponible sur Versatile. Retrouvez l’actu d’Etienne Jaumet sur ce même site. Planisphère revient le 2 mai pour vous introduire au son spatialisé.

Tracklist :