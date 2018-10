Planisphère : 12 – Spécial soirée de lancement // 18.10.18

Bienvenue dans Planisphère, l’émission expé de Radio Campus Paris ! Pour la saison 2018-2019, l’émission change de créneau et monte d’un cran : retrouvez-nous désormais tous les jeudis de 22h à minuit pour deux heures de son expérimental.

Pour la première de la saison, nous vous parlons de notre imminente soirée de lancement, le 27 octobre dans l’Est parisien. A l’occasion, Adrien Mora et Eléonore Reyes aka Machka, musiciens dans le collectif Do It With Others et hôtes de la soirée, nous rejoignent sur le plateau. Et puis… il y aura des surprises !

RDV le 27 octobre, prends vite ta prévente, elles se vendent comme du pain chaud !

Puis retrouvez-nous le 15 novembre à 22h pour le prochain épisode de ➡ Planisphère.