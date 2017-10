Le Placard – PMA, la fausse promesse ? Avec Alice Coffin

Il y a avait eu l’engagement de François Hollande en 2012, puis celui d’Emmanuel Macron pendant la campagne de 2017. Pourtant, l’ouverture de la PMA aux couples lesbiens et aux femmes célibataires n’avance pas. De fausses promesses en rétropédalages, de déclarations en polémiques, le dossier fait du sur place. Et à en croire Alice Coffin, ce n’est pas près de changer.

Alice Coffin est l’invitée du Placard cette semaine : co-présidente de l’association des journalistes LGBT (l’AJL) et militante lesbienne et féministe, elle se bat depuis le début pour l’ouverture de la PMA à toutes les femmes. Elle a tout vu : les promesses, les reculades, les stratégies de la Manif pour tous, le « sexisme et la lesbophobie » des responsables politiques. Elle revient avec nous sur ces 5 ans de combat, et sur l’avenir incertain de la PMA.