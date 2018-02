Le Placard a reçu Gerald Kurdian. Chanteur, musicien, performeur, danseur, c’est un artiste aux multiples facettes dont le dernier projet en date se nomme Hot Bodies of the Future, un projet de recherches performatives et musicales sur les micropolitiques queer et les formes alternatives de sexualité. On a donc voulu en savoir plus.

Un extrait video de Hot Bodies (Stand Up).

Animation: Christophe // Réalisation: Jonathan