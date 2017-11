Le Placard – Festival Chéries-Chéris 2017. Avec Cyril Legann

JavaScript is required.

C’est un des rendez-vous incontournables de l’automne : Chéries Chéris, le festival du film lesbien gay bi trans et queer +++ de Paris, qui entame sa 23e édition. On en parle avec son président Cyril Legann.

Pendant une semaine du 14 au 21 Novembre on pourra découvrir des fictions, des documentaires, des courts métrages avec une programmation spéciale de films liés à la lutte contre le VIH avec notamment Portrait d’une présidente de Brigitte Tijou ou Zéro patiente de John Greyson, un focus sur le brésil et pleins de soirées spéciales, de rencontres et de débats.