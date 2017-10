La Petite Bouffe #38 – Les courgettes de Thibaud // 11.10.17

Quand Thibaud était enfant, il s’amusait à jouer les Joël Robuchon à la télé. Ça lui aurait bien plu de devenir cuisinier à ce petit Toulonnais… Mais une vingtaine d’années plus tard, Thibaud est finalement journaliste et… parisien. Alors pour faire honneur à ses origines méridionales, il ne jure que par l’assaisonnement à l’huile d’olive, il saupoudre ses plats du thym que sa mère a elle-même cueilli dans les bois du sud de la France et a refusé cet été de manger des fruits achetés à Paris. Mais Thibaud n’est pas non plus un puriste acharné, il peut acheter des légumes au supermarché, même quand ce n’est plus trop la saison. Son carpaccio de courgettes par exemple, c’est son plat signature toute l’année.

Découvert dans un resto italien il y a 10 ans, il l’a revisité quelques fois avant de trouver ses petites touches et sa façon de le dresser. Le carpaccio de courgettes de Thibaud peut être dégusté en entrée ou en plat, avec ou sans jambon, avec les herbes de son choix. Une recette idéale pour faire simple mais original, diététique mais raffiné. Pour deux personnes en plat principal, il vous faut :

3 courgettes – 8 tomates cerises – une petite poignée de feuilles de menthe fraîche – quelques pincées de fleur de sel – de la crème de vinaigre balsamique – du parmesan râpé – un demi-citron – du thym – en bonus : une tranche de jambon cru