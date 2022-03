« Ouvre ta gueule », « Team Planet info » et « Radio Climat », les émissions du collège André Doucet

« OUVRE TA GUEULE », « TEAM PLANET INFO » et « RADIO CLIMAT »

Trois émissions de la classe de 4ème du collège André Doucet

A l’occasion de la Semaine de la Presse et des Médias à l’école du 21 au 26 mars 2022, Radio Campus Paris organise des ateliers d’initiations aux pratiques radiophoniques au cours desquels des collégien.nes et des lycéen.nes s’emparent des micros de notre studio et réalisent leur propre émission.

Lundi 22 mars 2022, la classe de 4ème du collège André Doucet a réalisé trois émissions dans nos studios autour de la Coupe du Monde, des Jeux Olympiques 2024, de rap et de climat.

AU PROGRAMME

« Ouvre ta gueule », une émission sur le sport

Jacques-Bryan anime l’émission et nous parle du la 22ème édition de la Coupe du monde au Quatar

anime l’émission et nous parle du la 22ème édition de la Coupe du monde au Quatar Bachir interview Sarah sur le port du voile à l’école et dans le sport

interview sur le port du voile à l’école et dans le sport Zineb et Lilia ont réalisé l’émission

Musique : Tiakola – Etincelle (Marodona)

« Team planet info », une émission sur le rap et le sport

Anaïs anime l’émission

anime l’émission « Meilleur pair » présente une chronique sur les Jeux 0lympiques de 2024

présente une chronique sur les Jeux 0lympiques de 2024 Monsieur Pakito nous parle la Coupe du monde

nous parle la Coupe du monde « Meilleur Pair » interview Monsieur Pakito sur la hausse du prix du carburant

» interview sur la hausse du prix du carburant Ilyes donne des conseils pour réaliser un bon morceau de rap

donne des conseils pour réaliser un bon morceau de rap Chafi, Nadir et Zacchary

Musique : Lemon Haze – Libérez la rue 3

« Radio Climat », une émission autour du dérèglement climatique

Hawa anime l’émission

anime l’émission Yassin nous parle de l’impact du réchauffement climatique sur les êtes vivants

nous parle de l’impact du réchauffement climatique sur les êtes vivants Dina présente la météo de la journée

présente la météo de la journée Marwane a écrit une chronique sur le jeu vidéo Ace Attorney, lue à l’antenne par Dina

a écrit une chronique sur le jeu vidéo Ace Attorney, lue à l’antenne par Hillary a réalisé l’émission

Musique : JB – Be with you

Un atelier animé par Clara Rivoisi et Marine Gibert dans le cadre des ateliers « A vous les studios » de Radio Campus Paris à l’occasion de la Semaine de la Presse et des Médias à l’école.