Oreilles Curieuses #5 – Le concours de création sonore de Radio Campus Paris

En 2022, Radio Campus Paris organise la cinquième édition de son concours de création sonore !

Cette année encore, Radio Campus Paris et ses 300 bénévoles proposent une centaine d’émissions variées et pointues alternant création sonore et formats courts, culture et société, sciences et luttes politiques, et plus de 30 heures de musique chaque semaine. Radio citoyenne, elle encourage aussi les nouvelles créations en s’associant toute l’année aux structures culturelles franciliennes pour mener des actions éducatives et imaginer des projets innovants.

Alternative, impertinente, indépendante, Radio Campus Paris est une radio libre qui s’adresse à tou·te·s et qui peut compter sur ses nombreuses et nombreux auditeurs·trices quotidiens.

Règlement

Huit titres d’émissions anciennement diffusées sur Radio Campus Paris ont été soigneusement choisis par l’équipe. A partir de ceux-ci, les participant·e·s sont invité·e·s à imaginer une création sonore de maximum 5 minutes. Il n’est pas obligatoire de connaître l’émission au préalable : l’accent est mis sur l’originalité et l’interprétation de chacun·e vis-à-vis de ces titres.

Les thèmes de cette année :

1. Point de fuite // 2. La première impression // 3. C’était pas mieux avant // 4. RétroZone // 5. Cherche la petite bête // 6. Une heure avant la fin du monde // 7. Les Fonds de Tiroir // 8. Le Temps d’un Plongeon

Les 3 meilleures créations seront sélectionnées par un jury. Leurs créateurs·trices se verront attribuer divers prix (article 5 dans le Règlement Oreilles Curieuses 2022).

Les formats acceptés sont : .mp3 et .wav (44.1kHz/16bit Mono ou Stéréo)

Chaque participant·e devra adresser avant dimanche 27 mars 2022 à 23h59, un e-mail à oreillescurieuses@radiocampusparis.org (objet : Oreilles curieuses 2022) contenant :

– la création respectueuse des conditions évoquées dans le Règlement Oreilles Curieuses 2022.

– google form ici

La liste définitive des gagnant·e·s du concours sera publiée dans cet article en mai 2022, suite à la remise des prix lors de l’événement le 29 avril (lieu annoncé dans les plus brefs délais).

Les trois meilleures créations seront sélectionnées par un jury composé de personnalités issues du monde radiophonique, médiatique, audiovisuel et musical. Plus d’informations bientôt…

Le jury portera une attention particulière à l’originalité de la création, qui pourra être composée de tout type de sons (ambiance sonore, extraits musicaux, entretiens, bruitages…).

N’hésitez pas à utiliser la version gratuite de 30 jours de Hindenburg, notre partenaire, pour vos montages !

Début du concours : 13 février 2022 / Fin du concours : 27 mars 2022 / Remise des prix : 29 avril 2022

Remise des prix

La remise des prix a eu lieu lors d’une émission spéciale en direct le 29 avril 2022.

PREMIER PRIX Une place pour la formation Création sonore de 3 jours (11-13 juillet 2022) dispensée par L’Onde Porteuse à Clermont-Ferrand + Enregistreur Zoom H4n + Casque Sennheiser HD25 + Licence Hindenburg + Abonnement d’un an à Ausha + diffusion radio FM & web

DEUXIÈME PRIX Enregistreur Zoom H2 + Casque Sennheiser HD25 + Licence Hindenburg + Abonnement d’un an à Ausha + diffusion radio FM & web

TROISIEME PRIX Casque Sennheiser HD25 + Licence Hindenburg + Abonnement d’un an à Ausha + diffusion radio FM & web

Graphisme de Lucie Collin

Nos partenaires : Hindenburg News, Paul Beuscher, Ausha Podcast, L’Onde Porteuse