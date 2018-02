Numer’X : Quel travail ! // 9.11.2017

Le travail à l’ère numérique, ça vous travaille ?

Vous avez peur que les robots et l’intelligence artificielle prennent votre place ?

Le modèle des plates-formes comme Uber vous tente ou vous effraie ?

Numer’X explore cette mutation du travail aux temps numériques, qui pourrait conduire à sa disparition tel que nous le connaissons, à l’exploitation de tous, ou au contraire. A moins qu’elle n’offre une plus grande liberté à chacun…

Quelle frontière les plates-formes tracent-elles entre partage, collaboration, loisirs et travail ?

Numer’X y répond avec ses deux invités

Antonio Casilli, sociologue et maître de conférence en humanités numériques à Télécom Paris Tech et chercheur à l’EHESS,

En charge du séminaire « Étudier les cultures du numérique : approches théoriques et empiriques » à l’EHESS

Auteur de “Qu’est-ce que le digital labour?” écrit avec le sociologue Dominique Cardon aux éditions Inathèque

“Les liaisons numériques. Vers une nouvelle sociabilité ?” aux éditions du Seuil

Gilles Saint-Paul, professeur es Sciences économiques à Paris School of economics et titulaire d’une chaire d’excellence Paris Sciences et Lettres

Auteur de The Tyranny of Utility: Behavioral Social Science and the Rise of Paternalism

et de Innovation and Inequality: How Does Technical Progress Affect Workers? chez Princeton University Press