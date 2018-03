Numer’X : De quoi Silicon Valley est-il le nom ? // 7:12:2017

Comment cette étroite bande de terre de l’ouest américain est-il devenu le maître (numérique) du monde ?

La ruée vers l’or, la faille de San Andrea, les hippies de haight ashbury lui ont-elle conféré un pouvoir tout particulier, une peur de la mort et une folie qui la poussent toujours plus en avant ?

La Silicon Valley est devenue un lieu mythique, creuset d’une technologie pharmakon, berceau des Google, Apple, Facebook, Twitter, mais aussi Intel, HP, Yahoo!, Cisco…

Numer’X tente de décoder le mythe sans lequel l’émission n’existerait pas, avec un historien et un sociologue,

Thomas Snegaroff, historien spécialiste des Etats-Unis, consultant sur France Info et France Inter, auteur de nombreux ouvrages dont Star Wars, le côté obscur de l’Amérique, paru chez Armand Colin en janvier 2018

Olivier Alexandre, sociologue chargé de recherche à l’EHESS, spécialiste des mondes numériques et de la Silicon Valley. Auteur de The City and the Valley: how Tech is impacting San Francisco and vice versa, il prépare un ouvrage sur le sujet. Il co-anime pour la 2e année le séminaire de l’EHESS: « Le modèle californien : innovation, disruption, ubérisation ».