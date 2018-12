Noël, des bûches, des marrons, de la musique

George fait sont retour en ce mois de décembre avec des cadeaux plein la hotte pour préparer vos fêtes dans la meilleure ambiance qui soit ! C’est une sorte de calendrier de l’avent musical éclectique et surprenant que vous allez vous mettre entre les oreilles pendant très exactement 59′. Avant de vous proposer par le menu la playlist de ce nouvel épisode de Reprends-moi, George vous propose un intermède humoristique sur les chants de Noël justement…

Sinon, voici quelques nouvelles de Xavier le plagiste : actuellement, il rame quelque part sur la Mer du Nord pour ramener à l’équipe du Tropical Club du saumon de première fraîcheur pour l’aquarium de l’émission.

De son côté Andy en est au troisième remontage des bandes de l’album « Smile » sur lesquelles il a mis la main de façon TOTALEMENT LÉGALE.

Et maintenant et sans plus attendre…

La playlist

Générique : les Muppets – Ringing of the Bell

Tapis musical : The Beach Boys – Pet Sounds

Fairuz – Laylit Eid (version originale One Horse Open Sleigh de James Pierpont, 1857)

Canned Heat – The Chipmunk song/ Christmas don’t be late (version originale de Ross Bagdasarian, 1958)

Bande à part – Petit papa Noël (version originale de Tino Rossi, 1946)

The Killers – Don’t shoot me Santa (George a triché, c’est pas une reprise. Quel coquinou.)

Sacha Distel – Noël Blanc (version originale White Christmas de Irvng Berlin, 1940 et interprétée par Bing Crosby en 1941)

Ella Fitzgerald – Sleigh Ride (version originale de Leroy Anderson, 1946)

Jermaine Dupri & Alicia Keys – Little drummer girl (version originale Little drummer boy de Katherine Kennicot Davis, 1941)

Graeme Allwright – Petit garçon (version originale Old toy trains de Roger Miller, 1967)

Zooey Deschanel & Leon Redbone – Baby, it’s cold outside (version originale de Esther Williams et Ricardo Montalban, 1948)

Otis Redding – Merry Christmas, baby (version originale de Johnny Moore 3 Blazers, 1947)

Dalida – Vive le vent (version originale One Horse Open Sleigh de James Pierpont, 1857)

Olivia Ruiz & Michel Legrand- Le Noël de la rue (version originale d’Edith Piaf, 1951)

Bruce Springsteen – Santa Claus is coming to town (version originale de John Frederick Coots et Haven Gillespie, 1934)