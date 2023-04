Néolibéralisme, un échec mais un entêtement sans borne // 06.04.2023

Les politiques économiques menées depuis les années 80, que l’on regroupe souvent sous le terme générique de néolibéralisme, peuvent plus de 40 ans après faire l’objet d’un bilan, et il est difficile de dire que ce bilan dépeint une réussite. Mais ce constat est-il entendu, et existe-t-il une volonté de changer de trajectoire ? Tentons d’explorer ce bilan et d’éclairer la réforme des retraites et les autres « grandes » réformes à l’aune de celui-ci.

Avec Gilles Raveaud, économiste, journaliste économique et professeur d’économie, maître de conférence à l’Institut d’Études Européennes à l’Université Paris 8, auteur en 2018 de l’ouvrage « Économie, on n’a pas tout essayé ».

ainsi qu’un carnet sonore sur la lutte contre le projet de centrale CEOG au village Prospérité en Guyane.

Jeudi 6 avril à T20h sur le 93.9 FM