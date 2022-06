Naufrage à Waikiki s03e12 // 04.06.2022

La musicale en direct d’une plage sur une île perdue. Entre titres savamment diggés et discussions, 2 séquences intellectuelles phares :

– La Météo des plages, tout en rimes,

– Le débat, attention clivage et géopolitique.

PLAYLIST :

The HU – Reprise de Through The Never de Metallica

Folly Group – I Raise You (ils se prennent pour DEVO)

Météo des plages : plongée rue de Rivoli

Luli Lee – Dive

Kilimandjaro – Bouncing Babies

Le débat : L’autotune POUR ou CONTRE ?

Los Bitchos – Lindsay Goes To Mykonos

Prince – Strange Relationship que vous pouvez officiellement écouter ici sur YouTube pour pécho