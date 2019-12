Naufrage à Waikiki #04 // 28.12.2019

C’est la fin d’une année riche en rebondissements, de Tropical Club on a échoué à deux sur la plage de Waikiki. Il y a des choses qu’on ne change pas cependant, en faisant une émission qui n’a rien à voir avec la fin d’année, ni l’esprit de Noël.

On est sous les palmiers et on crame tous vos rêves, oui, encore un épisode génial en vue !!

Tracklist

01. Anthrax – « My World » (Ah ben ça réveille direct !)

02. The Jacksons – « Going Places » (sans Germaine, mais avec Michael, au moment du début de sa carrière. Une pépite !)

03. Carpenter Brut – « Beware The Beast » (tiré d’une OST fictive de slasher movie, dernier album en date du groupe)

SEQUENCE DEBAT – « La Planche & La Vague » : 205 GTI ou Toyota hybride ?

04. Kyoto Banana Star – « Hold Me Down » (la déglingue !)

05. Elton John – « Fascist Faces » (le Sir, le king !)

06. Nolan Garrett – « Better Weather » (chillwave bedroom pop yeah roulèze)

07. The Ramones – « Poison Heart » (On est chaud !)