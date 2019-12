Naufrage à Waikiki #03 // 11.2019

Les débris du radeau de fortune sur lequel nous avons perdu feu-George de la feu-émission Tropical Club ont enfin été récupérés et nous permettent de vous uploader, en direct live de la plage de Waikiki, les émissions enregistrées sur le pouce par Andy & Le Plagiste. On y apprend toujours un peu plus sur ce qu’il s’est passé quand nous avons perdu George vers le 38ème rugissant…

Voici enfin disponible à la réécoute, l’émission numéro 3 où se passaient bien de belles choses.

Une année 2019 plein de pépites, décidément, pour qui aime les podcasts bien tropicaux avec des morceaux de 80s, de 90s et de nawak !

La tracklist, vite !

George Clanton – « Make It Forever » (un petit jeunot avec un nom étonnamment proche de certaines célébrités…)

Gus Dapperton – « Cox & Botany » (un nouveau single très 90s smoothly total)

Breeders – « Cannonball » (gros tube MTV des 90s post-Pixies)

The Beach Boys – « California Feelin’ » (démo de 1977)

SEQUENCE DEBAT : La Planche & La Vague – Thème : MICHEL FOUCAULT ou JEAN-PIERRE FOUCAULT ?

BIG BB Gandhi feat. Lakutis – « True Blood « (du bon hip hop bien fraiché péché)

Prince – « Manic Monday » (Sa démo originelle, vu que c’est lui qui l’a écrit)

Tiger Tigre – « Tokyo Parade »

Restez tropicaux. Mot d’ordre.