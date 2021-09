MUSIQUES HYBRIDES avec OSMOJAM et WAAHLI // 14.09.2021

MUSIQUES HYBRIDES

#7

Pour cette émission spéciale, Musiques Hybrides a choisi de vous présenter deux artistes qui mêlent leur bagage dans leur musique. A travers une discussion avec les artistes Osmojam et Waahli, l’idée est de vous montrer comment les artistes intègrent les sonorités des musiques afro caribéennes dans leur composition et/ou titres au fur et à mesure de leur parcours musical.

Diffusé mardi 14 septembre à 20h00.

Emission réalisée et produite par Mylène M.

TRACKLIST :

Famn Fo, Jeux de Dames vol II (1997, Rubicolor)

Meemee Nalzy, On ti fanm kon mwen, in Kréyol Seasoning (2011, Yumi Empress Music)

Erik Pedurand & The Keeys (extrait), Tribute to Mona

Osmojam

Layers (2021)

extrait de Caribbean Minute, ZOUK (2021)

Toto Bissainthe, Dey in Toto Bissainthe chante Haïti (1977)

The Pharcyde, Passin’ Me By in Bizarre Ride II (1992)

Waahli

Caps Fit, in Black Soap (2018)

Bliyé Sa, in Soap Opera (2020)

Koté, in Black Soap (2018)

Men Sou Yo feat Sam I Am, in Black Soap (2018)

Tabou Combo, New-York City (1975)