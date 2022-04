Pour ce deuxième épisode de, Médoc vous emmène à la rencontre de la compagnie Ginette, qui nous parle de son travail de répétition sur L’enfant et les sortilèges, un opéra de Maurice Ravel et Colette. Il est question de l’enfance, du jeu et du déguisement, et de ce que c’est que d’être de jeunes artistes lyriques aujourd’hui.

Avec Max Latarjet, Pauline Jolly, Camille Chopin, Ambroise Divaret, Céleste Ingrand-Consigny, Juliette Nouailhetas, Antonine Vernotte.

Un reportage de Suzanne Saint-Cast