La Matinale – Urgence Notre Police Assassine & PIEED // 18.01

Les vêtements à l’effigie de « Vérité pour Curtis », « Justice pour Adama » se déclinent malheureusement avec de nombreux prénoms. Récemment, le non-lieu annoncé dans l’affaire Rémi Fraisse a fait écho aux violences policières en zone urbaine. Ces affaires ont toutes en commun de valoriser la version des faits des forces de l’ordre, au détriment de la version, parfois documentée en images et en vidéos, des proches et des témoins directs. C’est de cette justice, du bilan des personnes tuées en 2017 par les forces de l’ordre, mais aussi du traitement médiatique de ces problématiques dont on discute ce soir avec Amal Bentounsi, du collectif Urgence Notre Police Assassine.

« Dans l’affaire de Champigny, ce qui me choque avant tout, c’est qu’il y a une compassion à géométrie variable. Et qu’il y a donc des vies qui comptent, et d’autres qui ne comptent pas. »

*Une interview qui fait écho à l’interview de ce mardi de Grégoire Souchay dans la Matinale, où il était question en détail du non-lieu dans l’affaire de la mort de Rémi Fraisse.

Votre association étudiante de solidarité internationale a un projet mais pas les fonds nécessaires pour le réaliser ? Ça tombe bien, ce soir en deuxième partie d’émission, on reçoit Louise de Étudiants & Développement pour vous présenter le Prix des Initiatives Etudiantes pour l’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (c’est le PIEED!). Les candidatures de cet appel à projets, d’ores et déjà ouvert, sont possibles jusqu’au 3 avril ! Aux côtés de Louise, Eléa, de l’association Intercambio, lauréate du troisième prix du PIEED 2017, vient nous expliquer en quoi l’accompagnement personnalisé et la récompense financière ont aidé son association à réaliser son projet au Guatemala.

Côté chroniques, on écoute Marc de notre partenaire Radioparleur, en direct de la manifestation allant du lycée Bergson-Stalingrad, contre les violences policières. Une manifestation qui résonne non seulement avec l’affaire Rémi Fraisse mais aussi avec notre première invitée de ce soir, Amal Bentounsi. Et pour clôre la Matinale, Simon se demande avec nous : les politiques de droite peuvent-elle passer à gauche ? Si l’inverse est possible ? Hmm, et bien disons qu’on a quelques exemples en tête …

