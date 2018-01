La Matinale – Rémi Fraisse & Ménilmontant Football Club // 16.01

Ce 8 janvier, deux juges d’instruction de Toulouse ont décidé d’un non-lieu pour le gendarme ayant lancé la grenade qui a tué Rémi Fraisse il y a plus de trois ans. L’avocat de la famille Fraisse, Arié Alimi, a annoncé qu’il ferait appel de cette décision. Les faits remontent à la nuit du 25 au 26 octobre 2014, sur le site du barrage de Sivens, dans le Tarn. Lors d’affrontements entre des manifestants opposés au barrage et la police, Rémi Fraisse, militant écologiste de 21 ans, est tué par une grenade offensive. Grégoire Souchay, journaliste à Reporterre, suit le sujet depuis le début de l’opposition au projet du barrage du Sivens, fin 2013. Au micro de Radio Campus, il nous explique que cette décision était attendue, qu’il y a « une certaine résignation ». Dès décembre 2014 une enquête administrative de l’Inspection générale de la gendarmerie excluait toute faute professionnelle de la part du gendarme ayant lancé la grenade offensive.

«Les juges ont dès le début choisi de ne retenir que la version des gendarmes.»

En seconde partie d’émission, ce sont plusieurs membres du club du Ménilmontant Football Club 1871, Hélène, Tonio et Flavien, qui sont venus saluer La Matinale. Club amateur et complètement autogéré, antifasciste et engagé, il a été créé en 2014 et ne doit son nom qu’à la date de la Commune de Paris, 1871. Basé sur des valeurs de solidarité et de collectif, son fonctionnement participatif donne à l’avis d’un·e supporter le même que celui d’un joueur. Ce samedi, le MFC 1871 organise d’ailleurs une soirée «Coup Franc Populaire» au Centre International de Culture Populaire du 11ème arrondissement de Paris. Y sont prévus concerts, projections de documentaires, discussions et débats autour du thème du football populaire.

« Nous partageons les mêmes valeurs politiques et sociales, notamment contre le football moderne, le foot-business. »

Chez nos ami·e·s les chroniques et reportages, Anna s’était rendue à la Marche pour la justice et la dignité en mars dernier, elle nous en a fait entendre quelques échos. Adel lui nous a parlé du dernier album du beatmaker Raan, Legacy of Rage, composé de 10 titres instrumentaux aux confluences du funk, hip-hop, et jazz.

Présentation : Anna Péan / Réalisation : Tiffany Battistel / Co-interview : Élodie Hervier et Lucas Chateau / Chroniques : Adel Ittel et Anna Péan / Web : Théophile Vareille / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard