La Matinale – Répression au Tchad & Bal de Rentrée // 25.10

Ce soir, la Matinale de 19h reçoit Saturnin Bémadjiel et Younous Mahadhir. L’un est militant syndical, l’autre journaliste radio et tous deux luttent pour rendre possible une alternance démocratique au Tchad. Ils viennent témoigner à notre micro de la répression généralisée que subit la société tchadienne et de leur combat personnel et public pour la défense des Droits de l’Homme au Tchad. On discute avec eux de leur quotidien de militants dans une société où les journalistes sont suivis, mis sur écoute, incarcérés et torturés. Si vous voulez en savoir plus, Saturnin Bémadjiel et Younous Mahadhir tiennent jeudi 26 octobre une conférence dans les locaux d’Amnesty International.

« Personne n’est protégé de la répression. Les leaders de la société civile, les leaders syndicaux, les journalistes ne sont pas protégés par la loi. Et on nous dit tous les jours que nous vivons dans une ère démocratique. C’est ça qui fait mal. »

Sortez vos lunettes noires et vos vestes en cuir (alerte aux clichés), Radio Campus Paris sort le grand jeu pour son Grand Bal de la Rentrée ! La radio réitère sa collaboration avec le collectif Jacky Banana pour une soirée rockabilly au Hasard Ludique, ce vendredi. Au programme : un live, un show burlesque, deux dj-sets et une multitude de petites surprises ! On vous en parle en seconde partie d’émission avec Eve Guiraud et Christophe Da Cunha de Radio Campus Paris, Morgane Chanut de Jacky Banana et Minnie Valentine, artiste burlesque (que vous pouvez d’ailleurs retrouver en concert vendredi 3 novembre) ! Pour venir à la soirée, n’hésitez pas à prendre des places en préventes juste ici.

Côté reportages, Amelle est allée faire un tour à l’épicerie solidaire AGORAé de l’Université Paris Nanterre et Youdi du pôle musique de la radio a rencontré le slameur Fadah…

Présentation : Anna Péan / Co-interview : Nina Beltram & Amelle Youssefi / Reportages : Youdi Bilika et Amelle Youssefi / Réalisation : Rémy Dussart / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard