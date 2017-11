La Matinale – Réforme de l’art et essai & festival BBmix // 06.11

Le cinéma d’art et d’essai est particulièrement développé dans l’hexagone : 350 films recommandés par an, 1160 cinémas classés et 900 000 spectateurs par semaine. Au printemps 2016, le Centre National du Cinéma et de l’Image Animée a cependant décidé de prendre de nombreuses mesures pour réformer ces salles de cinéma si particulier. Nous recevons dans la Matinalele délégué général de l’AFCAE, l’Association Française des Cinéma d’Art et d’Essai pour discuter de ces réformes.