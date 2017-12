La Matinale – Radio VM1 & l’atlas de nos régions // 18.12

Ce soir, la Matinale de 19h vous présente un projet radiophonique pensé par et pour les jeunes du 19ème arrondissement : la webradio VM1 (à prononcer « V moins un »). Confrontés à des violences entre des groupes de jeunes depuis quelques années, les habitants du 19ème ont perdu à un an d’intervalle deux jeunes, tués par balle lors d’affrontements. Le projet radio est chapeauté par Lucas et Samba, deux journalistes professionnels, mais ce soir à Radio Campus Paris, c’est Foucény et Yassin, deux bénévoles du 19ème qui présentent cette radio collaborative locale. Au programme chaque mois : des journaux et des reportages sur les violences interquartiers, mais aussi le sport et la musique.

« L’avantage de la radio, c’est qu’on peut donner la parole à tout le monde alors que l’écriture, elle n’est pas facile pour tout le monde. »

En deuxième partie d’émission, on vous parle tancarville, bouiner et minet. Vous ne savez pas ce que ça veut dire ? C’est peut-être que vous faîtes partie de ces français qui ne comprennent pas l’autre moitié de la France … Mathieu Avanzi, docteur en lettres et en sciences du langage, a rassemblé toutes les expressions de votre grand-père et de votre cousin toulousain, dans un seul livre : l’Atlas du français de nos régions.

« Les mots de cet Atlas ont souvent été décriés ou taxés de fautes. Le but de l’ouvrage, c’était de montrer que c’était la richesse de notre langue. »

Côté chroniques, Pitoum se demande si Macron a été sage cette année et s’il mérite un cadeau à Noël.

Présentation : Philippine R. / Réalisation : Pierre-Henri Dimitru / Co-interview : Inès Edel-Garcia et Elodie Hervier / Chroniques : Pitoum / Web : Nina Beltram et Inès Edel-Garcia / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard