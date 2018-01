La Matinale – Prison de Fresnes & Hugo l’interview // 24.01

Les conditions de détention dans la prison de Fresnes font de plus en plus parler d’elles : des détenu.e.s ont déposé une requête contre la prison devant la cour européenne des droits de l’homme. Pour en témoigner, nous recevons Julia Poirier et Marie Cuzin, deux bénévoles de l’association Genepi, ainsi que Mathieu Quinquis, membre de l’OIP qui a suivi la campagne de dépôts de requêtes.

» L’établissement se détériore deux à trois fois plus vite car il y a deux à trois fois plus de monde que ce qui a été envisagé. »

Et si l’esprit de Victor Hugo nous rendait visite ? C’est à la question à laquelle répond le comédien Yves-Pol Deniélou du 15 janvier au 1er mai à l’Essaïon Théâtre). Yves-Pol Deniélou y interprète cette figure de la littérature du XIXe siècle, interviewé par une journaliste dans une mise en scène de Charlotte Herbeau. Ils viennent tous les deux nous en parler dans La Matinale.

Côté chroniques, Simon nous parle de la candidature de Stéphane Le Foll à l’élections du prochain secrétaire général du parti socialiste et Lili nous propose un reportage sur le spectacle « L’oiseau migrateur » (au théâtre de Sartrouville) dont elle a rencontré le protagoniste principal.

Présentation : Élodie Hervier / Réalisation : Adel Ittel / Co-interview : Élodie Mulin et Lili Douard / Chroniques : Simon Marry et Lili Douard / Web : Simon Marry / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard