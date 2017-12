La Matinale – La parole des salariés & Péniche La Pop // 07.12

Ce soir, La Matinale reçoit Nicolas Latteur, sociologue, qui publie un livre intitulé « Travailler aujourd’hui« , publié aux éditions Le Cerisier. Cet ouvrage rassemble les témoignages de 44 salariés aux profils très variés. Ils travaillent dans tous les secteurs, à des échelons divers. Tous ont un point commun : la centralité du travail dans leur vie. Un travail qui souvent les fait souffrir, mais dans lequel tous sont impliqués. Des témoignages qui déconstruisent de nombreux clichés et remettent le travail entre les mains des salariés.

“On oublie souvent que les salariés sont soumis à un rapport de domination.”

En seconde partie d’émission, on reçoit Olivier Michel, fondateur de la Péniche La Pop, accompagné d’Eléonore Auzou-Connes et Romain Pageard, auteurs de la pièce de théâtre entre musique et danse, “Musique de tables”, actuellement produite par La Pop. La Péniche, c’est un lieu de création musicale sur l’eau. On les trouve quai de Loire à Paris. La Péniche accompagne les artistes dans leurs projets de création artistique.

Comme tous les jeudis, Radio Parleur nous livre un reportage et aujourd’hui c’est au sujet de l’occupation du château du Tertre à Nantes par des collectifs syndicaux et d’association de soutien aux migrants. Et côté chroniques, Elodie vient nous parler du spectacle F(l)ammes, actuellement en scène au théâtre de la Tempête et porté par une troupe constituée pour l’occasion et exclusivement féminine.

Présentation : Alban Barthélémy / Interviews : Mahaut de Butler et Elodie Hervier / Chroniques : Radio Parleur et Elodie Mulin / Réalisation : Adel Ittel / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard