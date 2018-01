La Matinale – L’après-ZAD à NDDL & le cabaret des idées // 23.01

Ce soir, la Matinale de 19h vous parle du sujet que vous n’avez pas pu rater ces derniers jours : l’abandon du projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Pour en discuter, on reçoit par téléphone tour à tour Alexis Gouéré, actuellement en train d’écrire sa thèse en anthropologie à l’université de Nanterre sur les conflits environnementaux, et Maxime Combes, d’ATTAC. Quel est l’avenir de la ZAD maintenant que le gouvernement a annoncé renoncer à l’aéroport ? Est-elle vouée à continuer à exister ? Certains sont de l’avis que les terres occupées par les zadistes pourraient être mises à profit comme laboratoire d’expérimentation d’alternatives sociales, entre autres. On en discute avec nos invités, qui même s’ils ne parlent pas au nom des zadistes, nous indiquent l’évolution que pourrait prendre les terres de la ZAD et ses occupants.

« Notre-Dame-des-Landes a pris une connotation internationale, c’est une lutte connue dans le monde. Les annonces d’abandon de l’aéroport ont été vécues comme une victoire pour toute une série de gens qui se trouvent aux quatre coins de la planète. »

En deuxième partie d’émission, la Matinale de 19h recevait Laura Pardonnet, responsable jeune création du Festival des idées Paris et Raphael Costambeys-Kempczynski, directeur délégué à la Vie de Campus à l’Université Sorbonne Paris Cité, pour nous parler du Cabaret des Idées qui aura lieu ce jeudi 25 janvier à 18h45 au Point Éphémère. Au programme : joutes oratoires sur le thème « c’est du génie? ». On y discutera des meilleurs idées (absurdes ou politiques) qui mettront l’imagination à l’honneur. Le but ? Rapprocher le monde de la recherche, les chercheurs et les professeurs, du grand public. L’association d’étudiants Opium Philosophie sera là pour égayer les pauses entre les joutes oratoires, avec des créations artistiques. Le Cabaret des Idées ce n’est pas seulement un événement au Point Éphémère ce jeudi 25 janvier, c’est aussi toute une série d’événements dans 70 pays différents et dans plusieurs d’endroits en France, mais toujours sur le même thème : « L’imagination au pouvoir ».

Côté chroniques, Adel nous parle d’un ancien mouvement des droits des Portoricains habitant aux Etats-Unis, les Young Lords Organization, aux accents agréablement féministes. Et Jacques comme chaque mardi nous délivre son message de la propagande : les bons plans culture de Radio Campus Paris !

Présentation : Anna Péan / Réalisation : Tiffany Battistel / Co-interview : Octave & Nina Beltram / Chroniques : Adel Ittel et Jacques Bouillié / Web : Nina Beltram / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard