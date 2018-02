La Matinale – Guide des Grands Parisiens & Parkour // 15.02

En première partie d’émission nous recevons Vianney Delourme, membre d’Enlarge your Paris, site d’information consacré à la culture et aux initiatives positives dans le Grand Paris. Il vient nous présenter le Guide des grands parisiens, ouvrage qu’il a co-écrit avec Enlarge your Paris et les Magasins Généraux. Ce guide pratique et utilitaire recense 300 adresses sélectionnées parmi 1500 lieux visités par les auteurs dans le but de mettre en avant la culture du Grand Paris.

« Ce qui nous a passionné, nous journalistes de Enlarge your Paris, est de découvrir à quel point l’offre culturelle, le tissu culturel et le dynamisme culturel des deux côtés du périphérique, était riche, et que l’extramuros n’avait rien à envier à Paris. »

En deuxième partie d’émission, Charlotte Dequevauviller nous présente son association Traceuses de France dédiée au Parkour. Le Parkour est un sport qui consiste à se déplacer d’un point A à un point B le plus efficacement possible. Constatant une représentation médiatique essentiellement masculine, les membres de Traceuses de France entendent ouvrir aux femmes la pratique de ce sport. Un samedi d’initiation est organisé chaque mois sur Paris à toute femme qui le souhaite dès l’âge de douze ans. Pour s’inscrire il suffit de se rendre sur le site du collectif.

« Il ne faut pas avoir de préjugés et se lancer. C’est une communauté très sympathique.«

Côté chroniques, Martin de Radio parleur, est allé à la rencontre des grévistes de l’hôtel Holiday Inn de Clichy, en grève depuis 111 jours, dont la lutte a obtenu gain de cause. Mickaël quant à lui, nous parle de la sélection musicale de février de Radio Campus Paris, la Fraîche Liste.

Présentation : Alban Barthélémy / Réalisation : Adel Ittel / Co-interview : Lucas Chateau / Chroniques : Martin Bodrero et Mickaël Bernard / Web : Claire-Anaïs Rigagneau / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard

