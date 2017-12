La Matinale – Grossophobie & féminismes aux Amér.Latines // 12.12

« Comment ? Tu dis que je ne suis pas grosse ? Bah si pourtant. C’est quoi le souci ? AAH ! Tu penses que j’utilise ce mot pour me déprécier ? Ben non, c’est juste un adjectif. » C’est par ces mots que débute la vidéo « Ta copine grosse rigolote », la première de la chaîne youtube lancée par la Truite Furtive. A l’occasion de la journée de lutte contre la grossophobie, qui aura lieu le 15 décembre, la Matinale reçoit ce soir en plateau l’illustratrice Lucie Larousse, qui se cache derrière le surnom de la Truite Furtive, et Daria Marx, du collectif Gras Politique. Elles expliquent à notre micro ce qu’est la grossophobie, ce que cela veut dire au quotidien pour les personnes qui en sont victimes, et pourquoi ce mal nous touche particulièrement en France.

En deuxième partie d’émission, on s’envole pour l’Amérique Latine … ou plutôt, LES Amériques Latines, puisque le séminaire que viennent nous présenter en studio Yolinliztli Pérez Hernández, Tania Romero Barrios et Izadora Xavier do Monte propose des débats sur LES féminismes dans LES Amériques latines. Ce cycle long, proposé par l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, est ouvert à tou.te.s. ! Les intervenant.e.s introduisent à chaque séance des débats sur l’histoire des mouvements féministes en Amérique Latine mais aussi leurs liens avec la France et d’autres domaines, comme l’art. La prochaine conférence, c’est demain, mercredi 13 décembre, à l’Université Paris 8 (salle D143). Maira Abreu, doctorante à Paris 8, vous proposera de débattre sur le thème :« Féminismes latino-américains en France dans les années 1970 ». Si vous êtes déjà pris.e.s demain, pas de panique, le séminaire a lieu tous les deuxièmes et quatrièmes mercredis de chaque mois, jusqu’à mai 2018 !

Enfin côté chroniques, Betty nous parle de la pièce Crowd qui se joue au Théâtre des Amandiers jusqu’au 16 décembre, une pièce sans dialogues d’une heure et demie, qui l’a tenue en haleine. Et Thibaud en fin d’émission nous parle de feu Johnny. Et oui.

Présentation : Camille Molza / Co-interviews : Eva Quéméré et Inès Edel Garcia / Chroniques : Betty Yamanjian et Inès Edel–Garcia / Web : Nina Beltram / Réalisation : Tiffany Battistel / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard