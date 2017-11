La Matinale – Etude Les Glorieuses & Cirque Romanès // 15.11

Vous en avez marre d’entendre que le changement, ça prend du temps ? Alors la dernière étude des Glorieuses est faite pour vous. Rebecca Amsellem est venue dans nos studios nous présenter les trois axes d’action qui permettraient selon elles de faire disparaître les inégalités de salaire femme/homme en France en quelques années. Ces principes, calqués sur ce qui se fait déjà dans d’autres pays d’Europe, devraient vous donner à réfléchir.

« Le 3 novembre 11h44, ce n’est pas un mouvement qui dure un jour, c’est un mouvement qui dure toute l’année. »

En deuxième partie d’émission, la Matinale de 19h vous emmène en terre de cirque. Et pas n’importe lequel, puisque nous recevons Alexandre Romanès, directeur du cirque Romanès. A notre micro, il nous raconte pourquoi il a décidé de rompre avec le cirque traditionnel et gère, depuis, avec sa femme, Délia la Terrible, l’unique cirque tzigane de France. Entre poésie et tradition, on part à la rencontre de ce cirque familial qui jongle entre acrobatie, musique et danse tziganes.

Côté chroniques, Lucas nous emmène à la Nuit de la Poésie qui a eu lieu à l’Institut du Monde Arabe ce samedi, et Philipp nous parle comme tous les mercredis de la Fraîche Liste du mois.

Présentation : Anna Péan / Co-interviews : Mathilde Bigot et Nina Beltram / Chroniques : Lucas Chateau et Philipp Fischer / Web : Nina Beltram / Réalisation : Adel Ittel / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard