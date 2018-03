La Matinale – Edwy Plenel & Mash-up festival // 12.03

Qui de mieux pour parler des enjeux de la presse libre que le co-fondateur et président de Mediapart ? Ce soir, la Matinale de 19h a le plaisir de recevoir Edwy Plenel, dont le dernier ouvrage, « La valeur de l’information« , vient d’être publié aux Editions Don Quichotte.

Fort de 10 ans à la tête de Médiapart et d’une vie de journaliste, Edwy Plenel revient sur la résistance que représente un média libre et engagé. Tout en faisant le lien entre démocratie et information, il questionne les moyens de rendre pérenne et durable notre presse. Un ouvrage qui, tout en donnant des pistes sur « les voies d’une refondation démocratique de l’écosystème médiatique », s’interroge : qui reprendra le flambeau ?

Qui de mieux qu’une radio mue par la motivation de journalistes amateurs et professionnels bénévoles pour en parler ? Branchez-vous sur les ondes de Radio Campus Paris pour ne pas rater cette rencontre !

« Les journalistes doivent eux-mêmes regagner la confiance de leurs lecteurs en montrant que leurs informations sont utiles. Ils doivent répondre par la vitalité de leur profession à la crise de leur métier. »

En deuxième partie, Julien Lahmi, directeur du Mashup film festival, viendra nous vanter les mérites du mashup. Cette année, c’est Cédric Klapisch qui parraine l’édition de ce festival étant le seul aujourd’hui à mettre à l’honneur l’art du sampling des images (et du montage). On discute avec notre invité de cet art, qui il y a encore quelques années, était très mal considéré notamment par le cinéma français. Alors le mashup, voleur ou meilleur ami du patrimoine ?

« Le mashup c’est le mélange de la punk attitude et de la pop-culture. Homère était le premier mash-upper. »

Côté chroniques Pitoum s’attachera justement à nous parler de l’actualité politique et de nos amis de chez Médiapart.

