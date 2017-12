La Matinale – Culottées du bocal & Frigo solidaire // 14.12

Ce soir La Matinale plonge au cœur du débat sur le consentement en compagnie de Anne Loyal et Laura Carpentier-Goffre. A quel âge peut-on témoigner des violences, contraintes, menaces ou surprises que l’on aurait vécues à l’issue d’une agression sexuelle ? Car c’est cela qu’il faut légalement prouver pour appeler un viol un viol : pas évident quand on a 4, 6, 11 ou 14 ans. Les Culottées du Bocal s’emparent de sujets comme l’éducation des plus jeunes et la lutte contre les stéréotypes genrés à l’occasion de leur conférence gesticulée.

« On essaie par nos actions de donner des outils d’apprentissage et des clés de compréhension ; de transformer les habitudes. »





En deuxième partie d’émission, on reçoit Gaëtanne Bes de Berc qui nous parle d’une initiative sociale et citoyenne. Dans le XIIe arrondissement de Paris, l’association Cap ou pas Cap vient en aide aux plus démunis en lançant un frigo solidaire pour lutter contre le gaspillage alimentaire.

« C’est un moyen de changer sa manière de consommer, de rencontrer d’autres personnes et de vivre »

Du côté des chroniques Martin de Radio Parleur nous parle d’écologie et revient sur le One Planet Summit tandis que Lili s’est intéressée au « Tribunal des Génération Futures ».

Présentation : Mahault de Butler / Interviews : Elodie Hervier & Lucas Chateau / Chroniques : Radio Parleur et Lili Douard / Réalisation : Adel Ittel / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard