Après quasiment un an d’absence, les podcast de Mappemonde sont de retour. Oui, vous ne rêvez pas, tout ça est bien réel. Pour nous rattraper, nous publierons au moins 2 podcasts par semaine jusqu’à nouvel ordre, pour rattraper le temps perdu comme on dit. Autant dire que vous, fan absolu de cette émission, allez être gâté.

Pour ce retour, nous partons à Vienne, et ça rigole pas. De l’électronique avant-gardiste des années 80 de Monoton, aux expérimentations électroacoustiques de Fennesz et Electro Indigo, la musique viennoise est finalement assez loin de l’image classique qu’on pourrait s’en faire. On termine sur un groupe que tout le monde déteste soi-disant (sauf Antoine), Novy Svet, alors qu’il est super, et ça c’est une vraie injustice.

La musique de Vienne

Kruder & Dorfmeister – Spring

Paternoster – Blind Children

Electric Indigo – Ferrum 7

Fenn O’Berg – Horst und Snail mit Markus

Fennesz – The Liar

Monoton – Water

Radian – Tester

Novy Svet – XXI

Abonnez-vous dans nos réseaux

Même après 150 épisode, c’est toujours pareil : pour suivre Mappemonde, vous pouvez vous abonner à la page Facebook ainsi que le compte Instagram. Vous pouvez écouter l’intégrale des podcasts via iTunes et autres plateformes de podcast (cherchez : « mappemonde radio campus paris » et abonnez-vous aux updates).

Une émission animée et réalisée par Léo Vesco, Maxime Valette, Maxime Kokocinzki et Antoine Carrière.. Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris. Générique réalisé par Antonin Rey Photo : Kursalon Hübner, Vienne © Diego Delso