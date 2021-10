Retour sur le vieux continent pour cette semaine ! Mappemonde part à Varsovie en Pologne par amour pour la pomme de terre et les gâteaux au pavot, mais aussi et surtout pour parler un peu de la scène musicale de la capitale Polonaise.

Comme souvent chez Mappemonde qui dit Europe de l’est dit 80’s, et donc on ne s’étonnera pas de trouver quelques divagations post-punk, disco ou new wave dans notre sélection; l’on s’arrête un peu sur quelques parties des scènes ambiente, techno, house, et même un peu de trap instrumentale, on termine comme souvent sur un morceau de techno.





La musique de Varsovie

Pleq - The ballad of the broken heart Jeszcze - Niesen 2 plus 1 - Hallo panie Freud Brygada Kryzys - Centrala Earth Trax - Lights on Magda Drozd - Pink Chimney Piotr Kurek - Goddess Eye Yenboy666 - Catch you at the dark Basia - Cruising fro bruising The Phantom - Artefacts from the vistula river

Abonnez-vous dans nos réseaux

Même après plus de 180 épisode, c’est toujours pareil : pour suivre Mappemonde, vous pouvez vous abonner à la page Facebook ainsi que le compte Instagram. Vous pouvez écouter l’intégrale des podcasts via iTunes et autres plateformes de podcast (cherchez : « mappemonde radio campus paris » et abonnez-vous aux updates).

Une émission animée et réalisée par Léo Vesco, Maxime Valette, Antoine Carrière, et Maxime Kokocinzki. Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris. Générique réalisé par Maxime Kokocinzki. Photo : Palais Lazienki, Varsovie © Marek and Ewa Wojciechowscy.