Mappemonde : Téhéran

On nous accuse souvent, à raison, de négliger le Moyen-Orient avec Mappemonde. On essaye de se rattraper petit à petit avec un épisode sur la musique iranienne. Au programme : rock illégal de Téhéran, pop psyché pré-révolution, chansons de lover validées par le régime et la diaspora électro iranienne.

Abonnez-vous dans nos réseaux

Même après plus de 100 épisode, c’est toujours pareil : pour suivre Mappemonde, vous pouvez vous abonner à la page Facebook ainsi que le compte Instagram. Vous pouvez écouter l’intégrale des podcasts via iTunes et autres plateformes de podcast (cherchez : « mappemonde radio campus paris » et abonnez-vous aux updates).

Photo : Azadi Tower, Tehran