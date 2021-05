Retour en Asie pour cette semaine Mappemonde s’intéresse à la musique de Taïwan. Pas de ville précise pour cette émission insulaire, on s’est dit qu’il serait plus aisé de traiter l’entièreté des scènes musicales de l’île, d’abord par fainéantise et aussi car cela nous permet de vous proposer une émission musicalement plus chamarrée.

Pour cette émission on avait avec nous Pierre, qui était déjà passé par Mappemonde pour l’inénarrable émission sur la décennie 2010 en France. Au programme un peu de mando-pop et campus folk pour se rappeler à vos perditions estudiantines, de l’EBM, de la space-age pop (merci Antoine pour ces noms à coucher dehors), des envolées de claviers new age pour travailler vos postures de Yoga, de l’ambient, et un peu de drone.

La musique de Taïwan

Lo Ta-yu [羅大佑] - 摇篮曲 (Lullaby) Sonia Calico ft. PRINCI - Change, reset Mong Tong - Tian Ting Joanna Wang - You and Me Alex Zhang Hungtai - Matrimony Scattered Purgatory - Thee ancestral glistening Tai-Bai Tzusing - 日出東方 唯我不敗 Cold Dew - 海邊 (live)

Une émission animée et réalisée par Léo Vesco, Maxime Valette, Antoine Carrière et Maxime Kokocinzki Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris. Générique réalisé par Maxime Kokocinzki. Photo : Pont de Chong yang, Taipei © Latinboy.