Majoritairement rurale, deuxième en population, troisième en superficie, l’île de Sumatra n’est ni la plus touristique, ni la plus attractive de l’Indonésie. Située en face de la Malaisie, à l’ouest de l’archipel indonésien, Sumatra propose pourtant une musique fascinante, entre la pop et le folklore. Pour la découvrir, nous avons invité un expert.

Romain de Ferron est un des deux membres fondateurs du duo synth-noise Balladur. Installé à Villeurbanne, proche du collectif lyonnais Grrrnd Zero, il est également impliqué dans une demi-douzaine de projets expérimentaux : ses disques solos à son nom, Vinci, Sacré Numéro, Omerta, Insiden…

Avec le temps, Romain de Ferron a développé un attrait pour la culture et la musique indonésienne. Nous l’avons interrogé pour une émission spéciale à l’occasion de la sortie sous le manteau de sa première compile sur cassette. Celle-ci, enregistrée au cours de ses voyages et sobrement intitulée “Sumatra vol.1”, rassemble plusieurs artistes connus ou inconnus de l’île de Sumatra. Nous la découvrirons ensemble en direct accompagné par un commentaire de Romain de Ferron, enregistré au Supersonic.

L’émission sera diffusée le 22 février à 21h00.

Elle s’écoute en direct sur le 93.9 ou en ligne ici-même.

