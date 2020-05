Un territoire des USA en plein milieu des Caraïbes est responsable de quelques uns des trends les plus prolifiques de ces dernières années, dont une variation de reggaeton et de trap hyper populaire ainsi que la chanson en espagnol la plus écoutée au monde. Pour varier les plaisirs, on a également inclus dans cette sélection de musique de Puerto Rico quelques artistes américains issus de l’immigration porto-ricaine, notamment dans le Bronx à New-York. Réécoutez notre épisode à Brooklyn.

Pour continuer votre exploration des Caraïbes avec Mappemonde, réécouter l’épisode à Kingston ou celui à La Havane.

La Musique de Puerto Rico

Tito Puente – Oye Como Va

Princess Nokia – Brujas

Residente – Pecador

Ifé – Bangha

Bad Bunny – Yo Perreo Sola

Omar Rodriguez Lopez – Te Adoro

Luis Fonsi & Daddy Yankee – Despacito

Buscabulla – SONO

Ile – De Luna

Jennifer Lopez – Jenny From the Block

Une émission animée et réalisée par Thomas Guillot, Maxime Valette, Léo vesco et Antoine Carrière. Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris. Générique réalisé par Antonin Rey. Photo: Clarissa Bock on Unsplash