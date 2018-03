Portland, Oregon représente typiquement cette part de l’Amérique qui est restée bloquée dans les années 90. Berceau du hipsterisme américain avec Brooklyn, c’est également notre deuxième épisode, après Seattle, consacré à cette prolifique région musicale qu’est le Pacific Northwest.

Autant du côté vestimentaire que de la scène musicale qui célèbre le grunge et l’indie folk, les habitants de Portland ont été caricaturés jusqu’à l’usure. Il y règne pourtant une atmosphère de liberté créative et de militantisme cool qui en fait toujours sa particularité. « Keep Portland Weird! » comme disait l’autre.

Keep Portland Weird!

Jeudi 15 mars à 21h

Radio Campus Paris (93.9 FM)

Photo : St. John’s Bridge (Portland) © David Federspiel