Après une trop longue absence, Mappemonde revient en France Métropolitaine avec une émission sur la belle ville de Montpellier. Paradis des punks à chien et des allemands en short, Montpellier est aussi le berceau de punks romantiques et de gamins débrouillards. Au programme de ce podcast sur la musique à Montpellier : du rock, du punk, du hip hop, de l’électro, en français et en anglais… Un peu comme partout mais avec ce spleen et cet humour spécifique à la ville.

Abonnez-vous dans nos réseaux

Même après plus de 100 épisode, c’est toujours pareil : pour suivre Mappemonde, vous pouvez vous abonner à la page Facebook ainsi que le compte Instagram. Vous pouvez écouter l’intégrale des podcasts via iTunes et autres plateformes de podcast (cherchez : « mappemonde radio campus paris » et abonnez-vous aux updates).

Photo : Montpellier – Fontaine les Trois-Grâces © Fred Romero