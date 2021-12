Pour cette semaine Mappemonde pose ses valises dans un pays que nous n’avions visité qu’une seule fois jusqu’ici. Direction le Mexique donc pour nous intéresser à la musique de Monterrey au Nord, troisième ville la plus importante du pays après Mexico et Guadalajara.

Pour cette émission on s’intéresse un peu aux particularités de la scène locale, notamment via le Norteño style mêlant musiques populaires mexicaines et influences européennes qui ravira les fans d’accordéon; on parle aussi d’artistes actuels notamment dans les musiques électroniques, dans l’ambient et le deconstructed club (avec un focus tout à fait accidentel mais chaudement recommandé sur le très bon label N.A.A.F.I. ), ou dans le genre du latin electronic; on fait quelques détours par du néo-classique tout doux pour souffler un peu, avant de repartir sur de la synthpop survitaminée, de la chillwave de la dernière décennie ou de l’hyperpop maximaliste.

La musique de Monterrey

Lucid Den - Perfect (ft. Swirl) Neon Indian - Annie Javier Estrada - Prehispanic bass Zutzut - Ke tu Kiere Tiban - Piso de cemento Los Relampagos del Norte - Llorar por amor Manitas Nerviosas - Male Synths Debit - Realist El Gran Silencio - Dormir soñando

