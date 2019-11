C’est encore une fois cette période de l’année, les jack’o lantern sont de sorties, les enfants viennent toquer à votre porte pour vous racketter vos bonbons, et vos potes relous insistent pour faire une soirée déguisé… On parle bien sur d’Halloween, qui a inspiré de nombreux artistes musicaux à travers le monde. Mais vu que Mappemonde est une émission musicale ET géographique, il fallait bien raccorder les wagons. Alors, à coup de grands arguments vaseux, on justifiera nos choix de « villes qui font peur », avec cette fois-ci deux invités pour nous accompagner. Préparez vous à pâlir d’effroi devant le rap de cimetière, l’eurodance du démon, ou la dub des enfers…

La musique d’Halloween

Nerf Herder – Buffy

Scientist – Dance of Vampires

Salem – King Night

Aqua – Halloween

Burzum – Dunkelheit

Booba – Caracas

Gravediggaz – Nowhere to run, nowhere to hide

Frank Zappa – Cheepnis

Natural Snow Buildings – John Carpenter

