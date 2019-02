Chez Mappemonde, c’est toujours pareil : à chaque fois qu’on a un copain qui revient de vacances ou qui part s’installer quelque part, on essaye de faire une émission. On n’avait jamais fait d’épisode sur la musique sénégalaise, ce sera désormais chose faite avec du reggae, du rap, de la musique wolof, de l’afrobeat et des beaux morceaux avec de la kora.

Photo : Ile Gorée © Manu25