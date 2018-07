Pendant tout l’été, Mappemonde passe en mode best-of ! On passe à 20h tous les jeudis, toujours sur Radio Campus Paris (93.9 FM) pour vous proposer des compilations thématiques issues des deux premières saisons

Cette semaine, c’est mi-best of, mi-actu. On s’intéresse à la Coupe du Monde de Football (je sais, vous en avez marre mais je fais ce que je veux). On va parler foot, new wave croate, oligarchie, rock belge, pop anglaise, rap français, Magic System et Shakira. Enregistrée en direct avec des morceaux déjà passés et des nouveautés, une émission sans trop de pression avec des rires et Deschamps.

La Coupe du Monde de Mappemonde

Jeudi 12 juillet 2018

sur Radio Campus Paris (93.9 FM)

Photo : Putin © Kremlin.ru