Venez célébrer la centième de Mappemonde à la Maison des Initiatives Étudiantes. Rendez-vous au 50 rue des Tournelles à Paris, en dessous du studio de Radio Campus Paris, pour assister à l’enregistrement en direct de cette émission spéciale. 100 destinations à retrouver en podcast dans nos archives.

Au programme : blind test, best-of, blagues, musique et un Grand Débat Musical avec les copains de Planisphère, Amplitudes, Histoires de, Hémisphère Sound… où on répondra enfin à la question qui est la raison d’être de Mappemonde : est-ce qu’on en a vraiment quelque chose à faire de la ville où notre musique préférée a été écrite ?

La centième de Mappemonde

en public au 50 rue des Tournelles à partir de 19h00

en direct sur Radio Campus Paris (93.9 FM)

Abonnez-vous dans nos réseaux

Pour suivre Mappemonde, vous pouvez vous abonner à la page Facebook ainsi que le compte Instagram. Vous pouvez écouter l’intégrale des podcasts via iTunes et autres plateformes de podcast (cherchez : « mappemonde radio campus paris » et abonnez-vous aux updates).

Photo : Mappemonde © Ugolin Crépin-Leblond