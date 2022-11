C’est déjà la fin de la saison 6, et pour l’occasion, Mappemonde décide de partir en vadrouille sans destination précise, où chacun vient avec ce qu’il veut, pour une belle carte blanche.

Aucune ligne directrice donc, et une sélection pour le moins éclectique. Certains viennent présenter des idées pour la saison à venir, d’autres viennent juste présenter leurs sons du moment. On se retrouve alors avec de la pop synthétique française dépressive, des émos qui font du hardcore, de l’uk bass arc-en-ciel, du chant contestataire brésilien et même du kwaito sud-africain, une sélection qui ravivera petit et grand. Et cerise sur le gâteau, deux des auditeurs les plus fidèles de l’émission nous font l’honneur de présenter chacun un de leur coup de cœur. Un beau feu d’artifice pour finir la saison 2021-2022 de Mappemonde.

Carte blanche

Lunatic – HLM3

Geraldo – Pra não dizer que não falei das flores

Torus – Circles

Two Shell – Dust

Spokes H – A Se Mmao

Boards of Canada – Sunshine Recorder

Turnstile – Blackout

DJ Rashad – Pass That

Setaoc Mass – True Lies

Une émission animée et réalisée par Léo Vesco, Maxime Valette et Antoine Carrière. Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris. Générique réalisé par Maxime Kokocinzki. Photo : Coucher de soleil @ William Scot