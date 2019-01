Cela fait longtemps que l’on est pas venu faire un petit tour en Amérique du Sud avec Mappemonde. Premier épisode argentin, terre de Tango bien sûr mais surtout de rock. Un grand pan de la musique argentine se concentre sur le rock, plus ou moins punk, plus ou moins indé.

Avec en prime une interview d’Attaque 77, célèbre groupe de rock argentin qui sévit depuis plus de deux décennies. On avait en effet rencontré Luciano Scaglione à Rock en Seine pour échanger sur le groupe et le rock argentin en général.

Du tango au rock argentin

Jeudi 24 janvier à 21h

Photo : El Ateneo Grand Splendid © Deensel