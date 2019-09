Première escapade hongroise pour Mappemonde avec un épisode sur la musique de Budapest. Pas de métal d’extrême-droite mais des violons qui larmoient, du punk bizarroïde, de l’électro qui rave, space disco et des commentaires antifascistes. Une émission qui dénonce encore plus que d’habitude.

On en profite parce qu’on a pas souvent pris l’occasion de vous présenter des villes d’Europe Centrale ou d’Europe de l’Est. Il n’y avait guère eu que Prague et quelques citations pendant l’épisode Eurovision. Prenez vos agendas, Mappemonde repasse à son horaire historique (jeudi, 21h) à partir du 26 septembre. Nouveau générique en approche.

La musique de Budapest

Muzsikaz – Rabnota

Jaroka Sandor – Nem tudom az eletemet hol rontottam en el

Kalman Balogh – Bulgar Cigany Horo

Imre Magyari – Lemondas

Gabor Lazar – Unfold

The Mabon Dawud Republic – Wawa Tree

Bikini – Otyi-tyotyi

Freakin Disco – Perfect Noise

Zagar – Rave me with the Tiger

Sand Circles – Endless Nights

Une émission animée et réalisée par Léo Vesco, Maxime Valette et Antoine Carrière. Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris. Générique réalisé par Antonin Rey. Photo : Parliament Building, Budapest © Epistola8