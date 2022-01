Première émission de 2022 et déjà l’hécatombe de chroniqueurs. Du coup, le célèbre créateur de cet émission (moi) revient hanter les ondes avec un épisode spécial (en plus c’est la 200ème) enregistré depuis mon home studio bruxellois (le mot est lâché). On s’intéresse donc à la musique de Bruxelles, capitale de l’Europe mais surtout de la Belgique. La vie y est douce et abordable et la vie culturelle florissante. Surtout pour les trucs chelous.

Beaucoup de nouveautés dans la playlist avec quasiment que des morceaux sortis en 2021 (ou – au pire – en 2019). Au menu: mon groupe belgo-suisse préféré, de l’expérimental sorti du label des Ateliers Claus, de l’indie pop d’Anderlecht, du psych-rock de Schaerbeek, des gens que j’ai vu sur scène au Botanique, au BRASS ou dans des squats, et seulement deux artistes qui chantent en flamand. C’est le moment de prendre des notes et de bookmarker les liens bandcamp que je vous ai gentiment fourni. Ces gens vont devenir célèbre, sauf Angèle qui l’est déjà.

On avait déjà fait une émission sur Bruxelles en 2017 – j’étais loin de me douter que j’allais y habiter – avec une interview de Girls in Hawaii. Si vous voulez des morceaux plus historiques du genre Brel, Arno ou Damso, je vous renvoie vers cet épisode. Merci à l’équipe de Mappemonde de m’avoir laissé le créneau.

La musique de Bruxelles 2

Angèle – Bruxelles Je t’aime

TG Gondard – Anderlecht

Charlene Darling – En Jean

Françoiz Breut – Dérive urbaine dans la ville cannibale

Mathilde Fernandez – Temple Sourire

Chibi Ichigo – Planeet (De Zon Is Veel Te Heet)

Sky H1 – Darklite

Rodjitsé – Professeur

Phoenician Drive – Deep Morning

Roxane Metayer – Opalescentes Épopées

Meril Wubslin – La Traversée

Ben Bertrand – Those Behind Us That We Follow

Une émission animée et réalisée par Thomas Guillot. Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris. Photo : Porte de Hal © Thomas Guillot